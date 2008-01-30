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    Гвардиола о поражении от «Ньюкасла»: «Ман Сити» провел не лучший матч. Мы играли медленно»

    Теги Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги матча АПЛ с «Ньюкаслом» (1:2).

    «Я люблю своих игроков. Благодаря им я заработал в Англии авторитет и репутацию. Постараюсь им помочь. Знаю, каково им сейчас – и я рядом с ними. У меня невероятная команда, невероятные игроки.

    Иногда все идет по плану, иногда – нет. До этого мы выиграли восемь матчей подряд и забили 30 безответных голов.

    Сегодня мы играли медленно, не хватало самоотдачи. Пропустили с первого же удара, потом – с пенальти. Но все равно – поздравляю «Ньюкасл».

    Мы провели не лучший матч. Мы проигрывали подборы, были недостаточно агрессивны, поэтому не смогли победить», – сказал Гвардиола.

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