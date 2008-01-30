Гвардиола о поражении от «Ньюкасла»: «Ман Сити» провел не лучший матч. Мы играли медленно»

Главный тренер Пеп Гвардиола подвел итоги матча АПЛ с «Ньюкаслом» (1:2).

«Я люблю своих игроков. Благодаря им я заработал в Англии авторитет и репутацию. Постараюсь им помочь. Знаю, каково им сейчас – и я рядом с ними. У меня невероятная команда, невероятные игроки.

Иногда все идет по плану, иногда – нет. До этого мы выиграли восемь матчей подряд и забили 30 безответных голов.

Сегодня мы играли медленно, не хватало самоотдачи. Пропустили с первого же удара, потом – с пенальти. Но все равно – поздравляю .

Мы провели не лучший матч. Мы проигрывали подборы, были недостаточно агрессивны, поэтому не смогли победить», – сказал Гвардиола.