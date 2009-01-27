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    RMC: Неймар пропустит матч с «МЮ» из-за травмы

    Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед лига 1 Франция Лига чемпионов травмы Неймар Футбол

    Нападающий «ПСЖ» Неймар продолжает восстановление от травмы.

    По информации RMC Sport, бразилец точно пропустит первый матч с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится 12 февраля в Англии.

    Пока что Неймар не может полноценно наступать на ногу. Ожидается, что он вернется в строй к ответному матчу против «МЮ», который запланирован на 6 марта.

    Футболист получил травму 24 января в матче 1/16 финала Кубка Франции против «Страсбура» (2:0) и покинул поле в слезах.

    Позднее у Неймара диагностировали рецидив травмы 5-й плюсневой кости. Обычно на восстановление после подобного повреждения требуется несколько недель.

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