RMC: Неймар пропустит матч с «МЮ» из-за травмы

Нападающий «ПСЖ» Неймар продолжает восстановление от травмы.
По информации RMC Sport, бразилец точно пропустит первый матч с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится 12 февраля в Англии.
Пока что Неймар не может полноценно наступать на ногу. Ожидается, что он вернется в строй к ответному матчу против «МЮ», который запланирован на 6 марта.
Футболист получил травму 24 января в матче 1/16 финала Кубка Франции против «Страсбура» (2:0) и покинул поле в слезах.
Позднее у Неймара диагностировали рецидив травмы 5-й плюсневой кости. Обычно на восстановление после подобного повреждения требуется несколько недель.