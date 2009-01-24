У Неймара рецидив травмы 5-й плюсневой кости. Его участие в игре с «МЮ» под вопросом

Стал известен диагноз форварда «ПСЖ» , получившего повреждение в матче 1/16 финала Кубка Франции против «Страсбура» (2:0).

«Предварительное обследование выявило рецидив травмы пятой плюсневой кости правой ноги.

Лечение будет зависеть от состояния игрока в ближайшие дни. Не исключены любые терапевтические меры», — говорится в заявлении на официальном сайте .

Обычно на восстановление от подобного повреждения уходит несколько недель. Таким образом, участие Неймара в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с находится под вопросом. Игра пройдет 12 февраля.