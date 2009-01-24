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    У Неймара рецидив травмы 5-й плюсневой кости. Его участие в игре с «МЮ» под вопросом

    Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед лига 1 Франция Лига чемпионов травмы Неймар Футбол

    Стал известен диагноз форварда «ПСЖ» Неймара, получившего повреждение в матче 1/16 финала Кубка Франции против «Страсбура» (2:0).

    «Предварительное обследование выявило рецидив травмы пятой плюсневой кости правой ноги.

    Лечение будет зависеть от состояния игрока в ближайшие дни. Не исключены любые терапевтические меры», — говорится в заявлении на официальном сайте «ПСЖ».

    Обычно на восстановление от подобного повреждения уходит несколько недель. Таким образом, участие Неймара в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» находится под вопросом. Игра пройдет 12 февраля.

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