Федор Смолов: «Агент общался с «Реалом», но без конкретики. «Вест Хэм» – реальный вариант, жалею, что не перешел»

Нападающий Федор Смолов рассказал о вариантах продолжения карьеры за рубежом и выразил сожаление, что не перешел в европейский клуб.

– Тебе в «Реале» предлагали играть до чемпионата мира?

– Ну нет, конечно. Если бы мне в «Реале» предлагали играть, я бы...

– Но переговоры шли?

– Мой агент единожды разговаривал со спортивным директором .

– А о чем?

– Не знаю, я не углублялся. Разговор был, мне агент сообщил, но подробностями я не интересовался.

– Тебе было не интересно?

– Если бы до конкретики дошло, то, конечно же, я был бы осведомлен и участвовал в переговорах.

Из реального была , но я туда не перешел только из-за того, что поменялся тренер. И , как раз год назад. Перед чемпионатом мира я решил не переходить.

– Не жалеешь?

– Жалею. Знать бы прикуп, кто знал? У меня была травма, весь отпуск меня мучила, болела нога. Я прикинул, что мне нужно месяц, чтобы набрать форму. А я перехожу в совершенно другой чемпионат, там совершенно другие скорости, мне нужно адаптироваться, вышел один раз на замену и не забил, там меня перестали выпускать, и я приезжаю на чемпионат мира совершенно не в форме, – рассказал Смолов в интервью Ксении Собчак.

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