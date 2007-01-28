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    Федор Смолов: «Агент общался с «Реалом», но без конкретики. «Вест Хэм» – реальный вариант, жалею, что не перешел»

    Теги Локомотив Федор Смолов Вест Хэм премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия Ла Лига возможные трансферы Футбол

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал о вариантах продолжения карьеры за рубежом и выразил сожаление, что не перешел в европейский клуб.

    – Тебе в «Реале» предлагали играть до чемпионата мира?

    – Ну нет, конечно. Если бы мне в «Реале» предлагали играть, я бы...

    – Но переговоры шли?

    – Мой агент единожды разговаривал со спортивным директором «Реала».

    – А о чем?

    – Не знаю, я не углублялся. Разговор был, мне агент сообщил, но подробностями я не интересовался.

    – Тебе было не интересно?

    – Если бы до конкретики дошло, то, конечно же, я был бы осведомлен и участвовал в переговорах.

    Из реального была «Боруссия», но я туда не перешел только из-за того, что поменялся тренер. И «Вест Хэм», как раз год назад. Перед чемпионатом мира я решил не переходить.

    – Не жалеешь?

    – Жалею. Знать бы прикуп, кто знал? У меня была травма, весь отпуск меня мучила, болела нога. Я прикинул, что мне нужно месяц, чтобы набрать форму. А я перехожу в совершенно другой чемпионат, там совершенно другие скорости, мне нужно адаптироваться, вышел один раз на замену и не забил, там меня перестали выпускать, и я приезжаю на чемпионат мира совершенно не в форме, – рассказал Смолов в интервью Ксении Собчак.

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