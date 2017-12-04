Смолов о «Вест Хэме»: «Команда идет внизу таблицы АПЛ и много обороняется. Это не мой стиль»
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов отреагировал на информацию об интересе английского «Вест Хэма».
- Прошла информация, что вами интересуется «Вест Хэм».
- Это правда. Лондонцы прислали в «Краснодар» предложение с конкретной суммой, а потом, насколько знаю, ее увеличили. Они заинтересованы, звонили мне. Но…
- Но?
- Но у меня еще продолжается чемпионат России. Я думаю о предложении «Вест Хэма».
Просто очень много нюансов. Английский чемпионат наиболее интенсивный, сложный. А «Вест Хэм» идет внизу таблицы. Я смотрел его игру против «Сити». Вся команда обороняется.
Наверное, это не совсем мой стиль.
- Какая у вас сейчас мечта?
- Всегда мечтал выиграть Лигу чемпионов с «Миланом».
- Но «Милан» сейчас там плох, что в составе «Краснодара» это сделать, кажется, реальнее…
- Мечты корректируются, – сказал Смолов.
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