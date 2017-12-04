Смолов о «Вест Хэме»: «Команда идет внизу таблицы АПЛ и много обороняется. Это не мой стиль»

Нападающий Федор Смолов отреагировал на информацию об интересе английского .

- Прошла информация, что вами интересуется «Вест Хэм».

- Это правда. Лондонцы прислали в «Краснодар» предложение с конкретной суммой, а потом, насколько знаю, ее увеличили. Они заинтересованы, звонили мне. Но…

- Но?

- Но у меня еще продолжается чемпионат России. Я думаю о предложении «Вест Хэма».

Просто очень много нюансов. Английский чемпионат наиболее интенсивный, сложный. А «Вест Хэм» идет внизу таблицы. Я смотрел его игру против «Сити». Вся команда обороняется.

Наверное, это не совсем мой стиль.

- Какая у вас сейчас мечта?

- Всегда мечтал выиграть Лигу чемпионов с .

- Но «Милан» сейчас там плох, что в составе «Краснодара» это сделать, кажется, реальнее…

- Мечты корректируются, – сказал Смолов.