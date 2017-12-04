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    Смолов о «Вест Хэме»: «Команда идет внизу таблицы АПЛ и много обороняется. Это не мой стиль»

    Теги Федор Смолов Милан Вест Хэм премьер-лига Россия премьер-лига Англия Лига чемпионов возможные трансферы Краснодар

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов отреагировал на информацию об интересе английского «Вест Хэма».

    - Прошла информация, что вами интересуется «Вест Хэм».

    - Это правда. Лондонцы прислали в «Краснодар» предложение с конкретной суммой, а потом, насколько знаю, ее увеличили. Они заинтересованы, звонили мне. Но…

    - Но?

    - Но у меня еще продолжается чемпионат России. Я думаю о предложении «Вест Хэма».

    Просто очень много нюансов. Английский чемпионат наиболее интенсивный, сложный. А «Вест Хэм» идет внизу таблицы. Я смотрел его игру против «Сити». Вся команда обороняется.

    Наверное, это не совсем мой стиль.

    - Какая у вас сейчас мечта?

    - Всегда мечтал выиграть Лигу чемпионов с «Миланом».

    - Но «Милан» сейчас там плох, что в составе «Краснодара» это сделать, кажется, реальнее…

    - Мечты корректируются, – сказал Смолов.

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