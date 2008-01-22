Неймар: «Я не симулировал на чемпионате мира, на мне фолили»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар прокомментировал критику за излишние симуляции со стороны Пеле.

«Критика Пеле? Мне она показалось интересной. Как только ты перестаешь побеждать, то критика появляется. Я не симулировал на чемпионате мира, на мне фолили.

Сегодня много говорят об этом, потому что это Неймар. Я уважаю критику Пеле, но не согласен с ней», – сказал футболист.

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Неймар ответил на упреки в симуляции. Похоже, это манифест

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