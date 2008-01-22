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    Неймар: «Я не симулировал на чемпионате мира, на мне фолили»

    Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу лига 1 Франция Пеле ЧМ-2018 Неймар Футбол

    Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар прокомментировал критику за излишние симуляции со стороны Пеле. 

    «Критика Пеле? Мне она показалось интересной. Как только ты перестаешь побеждать, то критика появляется. Я не симулировал на чемпионате мира, на мне фолили.

    Сегодня много говорят об этом, потому что это Неймар. Я уважаю критику Пеле, но не согласен с ней», – сказал футболист.

    Неймар страдает на ЧМ: уже 14 минут пролежал на газоне

    Неймар ответил на упреки в симуляции. Похоже, это манифест

    Неймар страдал столько, что его прибили Клопп и Туктамышева: 8 фолов, 13 падений

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