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    «Кардифф» заплатит «Нанту» 17 млн евро за Салу, несмотря на его пропажу

    Теги Нант премьер-лига Англия лига 1 Франция трансферы ФИФА происшествия Кардифф Сити Эмилиано Сала Футбол

    «Кардифф» должен будет заплатить «Нанту» за переход форварда Эмилиано Салы.

    Несмотря на пропажу игрока, валлийский клуб обязан оплатить трансфер, поскольку он был зарегистрирован в ФИФА, заявила юрист Александра Коэн.

    «Соглашение о трансфере считается действительным, как только оно зарегистрировано ФИФА.

    «Кардифф» должен будет заплатить «Нанту» 17 миллионов евро, несмотря на пропажу игрока.

    Что касается страхования, то «Нант» точно его оформлял. Вопрос в том, действует ли страховка после того, как осуществлен трансфер, и успел ли застраховать игрока «Кардифф».

    Если да, то валлийский клуб может рассчитывать на полную компенсацию трансферной стоимости от страховой компании. В любом случае, кому-то придется заплатить 17 миллионов евро», – заявила Коэн.

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