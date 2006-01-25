«Кардифф» заплатит «Нанту» 17 млн евро за Салу, несмотря на его пропажу

должен будет заплатить «Нанту» за переход форварда Эмилиано Салы.

Несмотря на пропажу игрока, валлийский клуб обязан оплатить трансфер, поскольку он был зарегистрирован в , заявила юрист Александра Коэн.

«Соглашение о трансфере считается действительным, как только оно зарегистрировано .

«Кардифф» должен будет заплатить 17 миллионов евро, несмотря на пропажу игрока.

Что касается страхования, то «Нант» точно его оформлял. Вопрос в том, действует ли страховка после того, как осуществлен трансфер, и успел ли застраховать игрока .

Если да, то валлийский клуб может рассчитывать на полную компенсацию трансферной стоимости от страховой компании. В любом случае, кому-то придется заплатить 17 миллионов евро», – заявила Коэн.

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