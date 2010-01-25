У пилота, перевозившего Салу, не было лицензии на платные перелеты

Пилот, управлявший пропавшим самолетом с нападающим Эмилиано Салой, не имел лицензии на платную перевозку пассажиров.

По информации The Times, 59-летний Дэвид Айбботсон имел разрешение только на частные полеты.

Согласно регистру гражданской авиации, разрешения на выполнение оплачиваемых рейсов у него не было.

В настоящий момент выясняется, был ли рейс Салы платным или частным.

Говорят, на самолете Салы не летают через Ла-Манш. Это не так

«Кажется, он вот-вот развалится. Как же страшно». Сала понимал, что с самолетом что-то не так