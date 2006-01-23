Адвокат Кокорина: «Ведется кампания по удержанию наших подзащитных в СИЗО на как можно больший срок»

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, отметила, что против ее клиента ведется согласованная и спланированная кампания.

«В развитие вчерашнего поста о письме Александра Кокорина журналистке считаю возможным выразить следующее суждение. Футболисты содержатся под стражей и преследуются в уголовном порядке при усугублении их реальной вины, что произошло под влиянием сумасшедшего давления СМИ, направленного на самый жесткий формат уголовного преследования ребят.

Версия происшедшего, продекларированная СМИ, содержала в себе признаки искажения событий в сторону отягчения участи обвиняемых, для чего были использованы сведения, не соответствующие действительности, и распространена видеонарезка, отражающая только те моменты, которые очерняют поведение футболистов и обеляют поведение потерпевших.

Совершенно очевидно, что проводится заранее согласованная и спланированная кампания, направленная не только на привлечение к уголовной ответственности наших подзащитных, но и на заключение их под стражу и удержание в СИЗО на как можно больший срок.

Для чего нужно избрание меры пресечение в виде ареста? Этим обеспечивается создание иллюзии повышенной общественной опасности содеянного с целью оказания влияния на суд, который будет рассматривать дело по существу, так как районные суды города Москвы не отличаются друг от друга ни по каким критериям, что порождает отсутствие оснований для вынесения приговора в более мягкой форме, чем та, которая уже проходила через суды при продлении меры пресечения. Именно поэтому заинтересованные лица любыми способами способствуют продлению меры пресечения именно в виде содержания под стражей, чтобы довести в этом состоянии обвиняемых до суда.

Только обвинение в совершении хулиганства позволяет содержать обвиняемых под стражей, а его совершение заимствованно из публикаций СМИ, а не из конкретных действий обвиняемых, поскольку хулиганские действия должны совершаться при отсутствии всякого повода, а в нашем случае имело место первичное оскорбление и только потом ответная реакция, что в принципе исключает хулиганский мотив, а именно первичный повод и был вырезан из видеонарезок, распространенных СМИ.

Уместно напомнить, что неизвестные лица допустили угрозы в адрес суда при продлении меры пресечения в апелляционном порядке, что, естественно, оказало решающее значение при вынесении судебного акта. Сейчас фактически произошло то же самое — неизвестные лица опубликовали вырезанную из контекста переписки часть письма Кокорина А., выражающую в таком виде его якобы неуважение к гражданам и уверенность в освобождении из-под стражи», — написала Стукалова в инстаграме.