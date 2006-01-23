Уполномоченный по правам человека о колене Кокорина: «Есть дискомфорт, его обследуют. В «Бутырке» прекрасная медчасть»

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала о ситуации с коленом .

Ранее адвокат Кокорина сообщил, что футболисту может потребоваться операция по замене коленного сустава из-за отсутствия тренировок в СИЗО.

– Они с Мамаевым сейчас чувствуют себя нормально, достаточно активны, посещают тренажерный зал в установленное время, осуществляют прогулки. Жалоб на состояние здоровья нет. Правда, Кокорину до момента, как он был заключен под стражу, оперировали колено. И сейчас он ощущает дискомфорт в этом месте.

Я обратилась к начальнику ФСИН по Москве, и он уже дал распоряжение, чтобы сегодня-завтра ему провели обследование ноги, сделали рентген. После получим полную информацию о том, что у него с ногой, и будет понятно, что делать дальше.

– Кокорина вывезут в отдельный госпиталь или в СИЗО пройдут все процедуры?

– Зачем? В «Бутырке» прекрасная медицинская часть, где все оборудовано. Со мной вместе посещал Сашу и ведущий врач этой части. Никаких проблем.

– Он может ходить?

– Конечно. Ходит абсолютно нормально, посещает тренировки. Он не в таком плохом состоянии. Тем не менее, появился дискомфорт и поэтому сейчас будет оказана вся необходимая медицинская помощь, – сообщила Потяева.