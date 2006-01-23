Адвокат Кокорина: «Александру и Мамаеву по-любому продлят срок содержания под стражей»

Андрей Ромашов, адвокат нападающего Александра Кокорина, рассказал о ходе расследования дела о драках в центре Москвы.

«Ознакомление стороны обвиняемых с делом еще не началось. Срок содержания под стражей по-любому продлят. Для этого и происходит затягивание дела.

Нормами права не предусмотрен срок содержания под стражей до того, как дело передано в суд, но нужен запас не менее месяца перед направлением дела.

Соответственно, даже если ознакомление с материалами произойдет до 8 февраля, Кокорину и все равно продлят срок содержания под стражей», – сказал Ромашов.

Напомним, что Кокорин и Мамаев изначально были заключены под стражу до 8 декабря, позже содержание продлили до 8 февраля. Они находятся в СИЗО «Бутырка».