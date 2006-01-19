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    Погба набрал 9 (5+4) очков по системе «гол+пас» в 6 играх АПЛ после отставки Моуринью

    Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Жозе Моуринью Ювентус премьер-лига Англия Брайтон Поль Погба Футбол

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба реализовал пенальти в матче с «Брайтоном» (1:0, первый тайм).

    25-летний француз набрал 9 (5+4) очков по системе «гол+пас» в шести играх АПЛ после отставки Жозе Моуринью, с которым у него был конфликт, и назначения Оле-Гуннара Сульшера на пост главного тренера.

    В 20 матчах чемпионата Англии в этом сезоне у Погба уже 8 голов и 7 голевых передач. Он повторил свой лучший результат по голам в чемпионате за сезон, который был у него в «Ювентусе» в сезоне-2014/15 и 15/16. Его статистика доступна здесь.

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