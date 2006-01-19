Погба набрал 9 (5+4) очков по системе «гол+пас» в 6 играх АПЛ после отставки Моуринью

Полузащитник Поль Погба реализовал пенальти в матче с «Брайтоном» (1:0, первый тайм).

25-летний француз набрал 9 (5+4) очков по системе «гол+пас» в шести играх АПЛ после отставки , с которым у него был конфликт, и назначения Оле-Гуннара Сульшера на пост главного тренера.

В 20 матчах чемпионата Англии в этом сезоне у Погба уже 8 голов и 7 голевых передач. Он повторил свой лучший результат по голам в чемпионате за сезон, который был у него в «Ювентусе» в сезоне-2014/15 и 15/16. Его статистика доступна здесь.