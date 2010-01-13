Погба набрал 8 (4+4) очков по системе «гол+пас» в 5 играх АПЛ после отставки Моуринью

Полузащитник Поль Погба отдал голевой пас в матче 22-го тура премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (1:0, перерыв).

25-летний француз набрал 8 (4+4) очков по системе «гол+пас» в пяти играх АПЛ после отставки , с которым у него был конфликт, и назначения Оле-Гуннара Сульшера на пост главного тренера.

За этот отрезок в лиге столько же очков набрал лишь форвард Сон Хын Мин (5+3).

В 19 матчах чемпионата Англии в этом сезоне у Погба уже 7 голов и 7 голевых передач. Его статистика доступна здесь.

Новая игра на тренировках, рождественская речь и минимум разборов: «МЮ» в восторге от Сульшера

Вы никогда не видели Погба таким счастливым