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    Погба набрал 8 (4+4) очков по системе «гол+пас» в 5 играх АПЛ после отставки Моуринью

    Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Жозе Моуринью премьер-лига Англия Поль Погба Футбол

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отдал голевой пас в матче 22-го тура премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (1:0, перерыв).

    25-летний француз набрал 8 (4+4) очков по системе «гол+пас» в пяти играх АПЛ после отставки Жозе Моуринью, с которым у него был конфликт, и назначения Оле-Гуннара Сульшера на пост главного тренера.

    За этот отрезок в лиге столько же очков набрал лишь форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин (5+3).

    В 19 матчах чемпионата Англии в этом сезоне у Погба уже 7 голов и 7 голевых передач. Его статистика доступна здесь.

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