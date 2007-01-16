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    Месси о 400-м голе в Ла Лиге: «Без партнеров это было бы невозможно. Я не зацикливаюсь на цифрах»

    Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Футбол

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал свое достижение в Ла Лиге.

    В матче 19-го тура с «Эйбаром» 31-летний аргентинец забил 400-й гол в 435-й игре чемпионата Испании. Он стал первым в истории футболистом, кому покорилась эта отметка.

    «Горжусь тем, что достиг отметки в 400 голов, и надеюсь, что смогу забить еще больше.

    Я не зацикливаюсь на рекордах или цифрах, а предпочитаю фокусироваться на повседневной работе.

    Считаю, что каждая игра – это вызов. Мы должны выиграть, чтобы заработать три очка и побороться за титул Ла Лиги.

    Я стараюсь помогать команде, но не только голами, а также голевыми передачами, участием в голевых атаках.

    Ясно, что без помощи партнеров по команде было бы невозможно забить 400 мячей», – сказал Месси.

    Месси первым забил 400 голов в Ла Лиге

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