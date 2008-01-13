Оле-Гуннар Сульшер: «Пас Погба – половина гола, а Рэшфорд блестяще реализовал момент»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу в матче 22-го тура чемпионата Англии с (1:0).

«Победить в гостях «Тоттенхэм» – это фантастика. Нам пришлось нелегко во втором тайме, но у нас есть хороший вратарь.

Мы планировали проводить скоростные атаки, у нас есть быстрые Марсьяль и Рэшфорд, а также смышленые Погба и Лингард. Рэшфорд блестяще реализовал свой момент, а пас Погба – это половина гола.

Мы видели, как играет «Тоттенхэм», и думали, что этот план будет правильным. Хорошо, что у нас для каждой команды есть свой план. Думаю, что мы показали свою конкурентоспособность, особенно, в первом тайме.

Де Хеа сыграл фантастически. Очевидно, что он провел отличный матч, совершив 11 сейвов. Два из них были потрясающими, но в остальных моментах он сыграл так, как мы от него ждем. Мы защищались всей командой, а когда вы играете против , то это всегда испытание. Это была по-настоящему командная игра.

Я знаю, почему я здесь и какие у меня обязанности. Я делаю все возможное, чтобы помочь команде. Мы рассчитываем на победу в каждом матче», – сказал Сульшер.

Сульшер выиграл первые 6 матчей в «МЮ». Это рекорд в истории клуба