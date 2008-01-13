Поль Погба: «Сульшер говорит мне идти в штрафную и забивать, эталон такой игры – Лэмпард»

Полузащитник Поль Погба поделился эмоциями после победы в матче 22-го тура чемпионата Англии с (1:0).

«Сейчас получаю удовольствие от своей игры. Мне нравится больше играть в атаке. До этого мне приходилось много обороняться, а это не самая сильная моя сторона. Теперь я на своей позиции на поле.

Сульшер говорит мне идти в штрафную и забивать голы. Эталон такой игры – , – сказал Погба.

Погба набрал 8 (4+4) очков по системе «гол+пас» в 5 играх АПЛ после отставки Моуринью