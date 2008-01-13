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    Поль Погба: «Сульшер говорит мне идти в штрафную и забивать, эталон такой игры – Лэмпард»

    Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Тоттенхэм Поль Погба Футбол

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился эмоциями после победы в матче 22-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (1:0). 

    «Сейчас получаю удовольствие от своей игры. Мне нравится больше играть в атаке. До этого мне приходилось много обороняться, а это не самая сильная моя сторона. Теперь я на своей позиции на поле.

    Сульшер говорит мне идти в штрафную и забивать голы. Эталон такой игры – Фрэнк Лэмпард», – сказал Погба. 

    Погба набрал 8 (4+4) очков по системе «гол+пас» в 5 играх АПЛ после отставки Моуринью

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