Поль Погба: «Сульшер говорит мне идти в штрафную и забивать, эталон такой игры – Лэмпард»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился эмоциями после победы в матче 22-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (1:0).
«Сейчас получаю удовольствие от своей игры. Мне нравится больше играть в атаке. До этого мне приходилось много обороняться, а это не самая сильная моя сторона. Теперь я на своей позиции на поле.
Сульшер говорит мне идти в штрафную и забивать голы. Эталон такой игры – Фрэнк Лэмпард», – сказал Погба.
Погба набрал 8 (4+4) очков по системе «гол+пас» в 5 играх АПЛ после отставки Моуринью