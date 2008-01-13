«МЮ» впервые в сезоне обыграл клуб из топ-6 АПЛ

«Манчестер Юнайтед» в гостях победил «Тоттенхэм» (1:0) в матче 22-го тура премьер-лиги.
Это первая победа в сезоне для клуба из Манчестера над командой из топ-6.
Новый главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер, в декабре сменивший Жозе Моуринью, выиграл пять матчей ув АПЛ подряд.
До увольнения португалец в лиге одержал 7 побед, переиграв «Лестер», «Бернли», «Уотфорд», «Ньюкасл», «Эвертон», «Борнмут» и «Фулхэм».
«Манчестер Юнайтед» набрал 41 очко в 22 играх и делит с «Арсеналом» 5-6-е места в таблице.