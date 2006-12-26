Головин и Черышев вошли в топ-100 футболистов года по версии Marca

Полузащитники сборной России Александр Головин и вошли в рейтинг лучших футболистов года по версии испанского сайта Marca.

Во вторник была опубликована вторая часть рейтинга (с 91-го по 71-е место). Черышев занял 89-е место в списке, Головин – 78-е.

Ранее было объявлено, что нападающий занял в 97-е место в топ-100.

На ЧМ-2018 на счету Черышева четыре гола в пяти матчах, он стал лучшим бомбардиром сборной России на турнире. В текущем сезоне чемпионата Испании россиянин принял участие в 11 матчах, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Головин провел четыре матча на ЧМ-2018, забив один гол и отдав две результативные передачи. За хавбек провел 13 матчей во всех турнирах, сделав две голевые передачи.