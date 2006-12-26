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    Головин и Черышев вошли в топ-100 футболистов года по версии Marca

    Теги ЦСКА Монако Валенсия Вильярреал лига 1 Франция Ла Лига Сборная России по футболу рейтинги Денис Черышев ЧМ-2018 Александр Головин Футбол

    Полузащитники сборной России Александр Головин и Денис Черышев вошли в рейтинг лучших футболистов года по версии испанского сайта Marca.

    Во вторник была опубликована вторая часть рейтинга (с 91-го по 71-е место). Черышев занял 89-е место в списке, Головин – 78-е.

    Ранее было объявлено, что нападающий Артем Дзюба занял в 97-е место в топ-100.

    На ЧМ-2018 на счету Черышева четыре гола в пяти матчах, он стал лучшим бомбардиром сборной России на турнире. В текущем сезоне чемпионата Испании россиянин принял участие в 11 матчах, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

    Головин провел четыре матча на ЧМ-2018, забив один гол и отдав две результативные передачи. За «Монако» хавбек провел 13 матчей во всех турнирах, сделав две голевые передачи.

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