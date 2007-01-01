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    Ригони и Краневиттер могут перейти в «Ривер Плейт»

    Теги Зенит Аталанта премьер-лига Россия серия А Италия высшая лига Аргентина Ривер Плейт возможные трансферы Марсело Гальярдо Эмилиано Ригони Матиас Краневиттер Гонсало Мартинес Футбол

    «Ривер Плейт» интересуется двумя футболистами «Зенита» – Эмилиано Ригони и Матиасом Краневиттером.

    В лице Ригони тренер «Ривера» Марсело Гальярдо видит замену Гонсало Мартинесу, который покинет команду.

    Краневиттер – серьезная кандидатура для укрепления центра поля. Его могут арендовать на полгода.

    По информации журналиста Radiopasillo Monumental Лусиано Гарсии, в случае с Ригони речь также может идти только об аренде с последующим правом выкупа.

    Напомним, Ригони выступает на правах аренды в «Аталанте». 25-летний футболист в этом сезоне забил 3 гола в 12 играх серии А.

    25-летний Краневиттер в 5 играх РПЛ не отметился результативными действиями.

    В Аргентине Краневиттер выступал как раз за «Ривер Плейт», а Ригони – за «Бельграно» и «Индепендьенте».

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