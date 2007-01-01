Ригони и Краневиттер могут перейти в «Ривер Плейт»

«Ривер Плейт» интересуется двумя футболистами «Зенита» – Эмилиано Ригони и Матиасом Краневиттером.
В лице Ригони тренер «Ривера» Марсело Гальярдо видит замену Гонсало Мартинесу, который покинет команду.
Краневиттер – серьезная кандидатура для укрепления центра поля. Его могут арендовать на полгода.
По информации журналиста Radiopasillo Monumental Лусиано Гарсии, в случае с Ригони речь также может идти только об аренде с последующим правом выкупа.
Напомним, Ригони выступает на правах аренды в «Аталанте». 25-летний футболист в этом сезоне забил 3 гола в 12 играх серии А.
25-летний Краневиттер в 5 играх РПЛ не отметился результативными действиями.
В Аргентине Краневиттер выступал как раз за «Ривер Плейт», а Ригони – за «Бельграно» и «Индепендьенте».