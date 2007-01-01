Ригони и Краневиттер могут перейти в «Ривер Плейт»

«Ривер Плейт» интересуется двумя футболистами – Эмилиано Ригони и Матиасом Краневиттером.

В лице Ригони тренер «Ривера» Марсело Гальярдо видит замену , который покинет команду.

Краневиттер – серьезная кандидатура для укрепления центра поля. Его могут арендовать на полгода.

По информации журналиста Radiopasillo Monumental Лусиано Гарсии, в случае с Ригони речь также может идти только об аренде с последующим правом выкупа.

Напомним, Ригони выступает на правах аренды в «Аталанте». 25-летний футболист в этом сезоне забил 3 гола в 12 играх серии А.

25-летний Краневиттер в 5 играх РПЛ не отметился результативными действиями.

В Аргентине Краневиттер выступал как раз за , а Ригони – за «Бельграно» и «Индепендьенте».