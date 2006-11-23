«Аталанта» может отправить Ригони во «Фрозиноне». Летом его арендовали у «Зенита»

Полузащитник Эмилиано Ригони может покинуть «Аталанту».
Главный тренер бергамского клуба Джан Пьеро Гасперини разочаровался в игре аргентинца и согласен, чтобы клуб отпустил его в «Фрозиноне».
Ригони летом был арендован «Аталантой» у «Зенита» за 1 миллион евро с опцией выкупа за 15 миллионов.
Право на выкуп 25-летнего аргентинца будет передано «Фрозиноне».
Ригони забил 3 гола в первых четырех матчах за «Аталанту», однако за 2 месяца провел всего 5 матчей, в четырех выйдя на замену максимум на 20 минут. Подробную статистику игрока можно изучить здесь.
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