«Аталанта» может отправить Ригони во «Фрозиноне». Летом его арендовали у «Зенита»

Полузащитник Эмилиано Ригони может покинуть «Аталанту».

Главный тренер бергамского клуба Джан Пьеро Гасперини разочаровался в игре аргентинца и согласен, чтобы клуб отпустил его в .

Ригони летом был арендован «Аталантой» у за 1 миллион евро с опцией выкупа за 15 миллионов.

Право на выкуп 25-летнего аргентинца будет передано .

Ригони забил 3 гола в первых четырех матчах за «Аталанту», однако за 2 месяца провел всего 5 матчей, в четырех выйдя на замену максимум на 20 минут. Подробную статистику игрока можно изучить здесь.

Ригони – слабейший аргентинец «Зенита». Его уход – верное решение