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    «Аталанта» может отправить Ригони во «Фрозиноне». Летом его арендовали у «Зенита»

    Теги Зенит Аталанта премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Джан Пьеро Гасперини Фрозиноне Эмилиано Ригони Футбол

    Полузащитник Эмилиано Ригони может покинуть «Аталанту».

    Главный тренер бергамского клуба Джан Пьеро Гасперини разочаровался в игре аргентинца и согласен, чтобы клуб отпустил его в «Фрозиноне».

    Ригони летом был арендован «Аталантой» у «Зенита» за 1 миллион евро с опцией выкупа за 15 миллионов.

    Право на выкуп 25-летнего аргентинца будет передано «Фрозиноне».

    Ригони забил 3 гола в первых четырех матчах за «Аталанту», однако за 2 месяца провел всего 5 матчей, в четырех выйдя на замену максимум на 20 минут. Подробную статистику игрока можно изучить здесь.

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