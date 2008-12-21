Глушаков о переходе в «Ахмат»: «Я – спартаковец! Никуда не хочу уходить»

Полузащитник Денис Глушаков прокомментировал аудиозапись, на которой он говорит о возможном уходе в .

«Да какие разговоры? О чем они? Я отношусь нормально ко всем командам, но я – спартаковец! Никуда не хочу уходить. Это все – шоковое состояние, крик души, ты остался сидеть дома один и не знаешь, к кому обратиться, что делать дальше.

В голове все просто перевернулось. Все было так, как ты привык, а в одну секунду резко перевернулось, когда ты узнал про все эти предательства. Я сказал, что предательства не прощу и в любом случае пойду до конца. Вот и все. Там мои дети. Это самое важное.

Сколько скажут [в суде], столько и буду платить. Даже больше! Это моим детям. Но не тем людям, которые стоят и ждут на том берегу, что они сейчас будут Глушакова прессовать, заберут у него все, оприходуют Дарью – и до свидания… А потом Дарья скажет мне: «Денис, помоги».

Не буду говорить про личную жизнь, Дарья – мать моих детей, я благодарен ей за это. Но ей надо задуматься, зачем она все это делает. Потому что это интернет – и детям потом с этим жить. Вот о чем я переживаю прежде всего», – сказал Глушаков в интервью Андрею Малахову на телеканале «Россия 1».

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