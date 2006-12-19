Алана Мамаева: «Если муж дает много денег жене, ему придет вдвое больше. Глушаков не хочет давать – и у него в карьере минус»

Супруга хавбека Павла Мамаева Алана рассказала о влиянии жен на футболистов.

– Тебе удавалось направлять Пашу?

– Все женщины это подтвердят: как муж себя в семье ведет, так у него все по жизни и происходит. Если у нас Паша ломает ногу, значит, он накосячил. Это правда. Не знаю, карма или что.

Если муж дает много денег жене, ему придет в два раза больше. Это работает, это правда. Если муж где-то жмотится, у него везде будет минус – и скупой сам, и деньги ему не будут идти. И то же самое в футболе.

Это энергообмен. У футболистов так точно. В семье он хороший семьянин и муж – у него карьера идет великолепно. Как только он косячит, у него какие-то травмы, не получается, не забил, ударился, потянул, порвал.

– Ты прямо ставила эксперименты и следила – у всех футболистов такая фигня?

– Да, есть взаимосвязь.

– А про Глушакова что думаешь? Ты посоветовала ему уйти с пустыми карманами.



– Он же не хочет сейчас платить алименты, не хочет нормально развестись с женой. И что сейчас творится в его карьере. Его сейчас пол-России хает. Плюс выставили запись, где он матерится, у него с женой что-то там.

Вот он не хочет давать – и у него сразу в карьере идет минус.

– Ты реально думаешь, что деньги пацанов испортили? А жены все себя идеально ведут?

– Очень многие в такой период жизни не думают о будущем. Кажется, что это не закончится никогда. Реально представить, что когда-нибудь не будет столько денег, они не могут, мне так кажется.

Видела немало примеров, когда ребята оставались ни с чем. Я в принципе общаюсь только с Дашкой Кокориной, а больше и ни с кем.

– Как ты сейчас относишься к мужу?

– И с любовью – я все равно его люблю, и, конечно, с обидой, и с ненавистью. Мне тяжело обсуждать свои эмоции, когда его нет рядом.

– Если бы он сейчас был дома, ты бы ему выцарапала глаза или обняла?

– Не знаю, может быть, все вместе. Вначале мы бы, наверное, подрались.

– А почему все изменяют женам?

– С одной стороны, может, они и не нагулялись еще. С раннего возраста они серьезно строят карьеру. Это зависит не от того, футболист ты или не футболист. Есть же, наверное, парни, которые более или менее нормальную семейную жизнь ведут.

Все изменяют, но мне главное, чтобы мне казалось: все изменяют, а мой не такой, – сказала Мамаева на канале «Дневник хача» в YouTube.