Куртуа пропустил 21 гол в 16 играх за «Реал». Это худший результат в его карьере

Голкипер Тибо Куртуа установил антирекорд по количеству пропущенных голов в первой части сезона.

26-летний бельгиец пропустил 21 мяч в первых 16 встречах за мадридский клуб.

В ворота Куртуа соперники отправили 18 мячей в 13 играх , и трижды он пропустил за три матча в Лиге чемпионов, все три гола забили игроки на «Сантьяго Бернабеу» (3:0).

До этого худшим результатом в карьере Куртуа были 19 голов в 16 играх, пропущенные в составе в сезоне-2010/11. В «Челси» он дважды пропускал по 18 мячей, в «Атлетико» – 17 и меньше.

Несмотря на статистику, голкипер сборной Бельгии выиграл конкуренцию у Кейлора Наваса.