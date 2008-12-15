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    Куртуа пропустил 21 гол в 16 играх за «Реал». Это худший результат в его карьере

    Теги ЦСКА Реал Мадрид Ла Лига Генк высшая лига Бельгия рекорды Тибо Куртуа Футбол

    Голкипер «Реала» Тибо Куртуа установил антирекорд по количеству пропущенных голов в первой части сезона.

    26-летний бельгиец пропустил 21 мяч в первых 16 встречах за мадридский клуб.

    В ворота Куртуа соперники отправили 18 мячей в 13 играх Ла Лиги, и трижды он пропустил за три матча в Лиге чемпионов, все три гола забили игроки ЦСКА на «Сантьяго Бернабеу» (3:0).

    До этого худшим результатом в карьере Куртуа были 19 голов в 16 играх, пропущенные в составе «Генка» в сезоне-2010/11. В «Челси» он дважды пропускал по 18 мячей, в «Атлетико» – 17 и меньше.

    Несмотря на статистику, голкипер сборной Бельгии выиграл конкуренцию у Кейлора Наваса.

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