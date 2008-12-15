Кейлор Навас не покинет «Реал» в январе

Голкипер «Реала» не намерен покидать мадридский клуб в зимнее трансферное окно.

32-летний вратарь сборной Коста-Рики проиграл конкуренцию и провел лишь 8 матчей во всех турнирах.

Навас был расстроен тем, что не попал в состав даже на ничего не решающий с турнирной точки зрения матч Лиги чемпионов с ЦСКА (0:3), но решение о будущем он планирует принять летом.

В январе он не хочет уходить по ряду причин. В феврале Навас снова станет отцом. Семья не хочет сейчас переезжать из , где живет с 2014 года.

Кроме того, сейчас у Наваса, по сути, нет вариантов в других топ-клубах, где бы он получал те же 5 миллионов евро, что и в «Реале», и был бы при этом основным вратарем.

«Реал» тоже не хочет расставаться с Навасом в январе, который до конца сезона, если не произойдет никаких форс-мажоров, будет играть лишь в Кубке Испании.