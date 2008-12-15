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    Кейлор Навас не покинет «Реал» в январе

    Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Тибо Куртуа Кейлор Навас Футбол

    Голкипер «Реала» Кейлор Навас не намерен покидать мадридский клуб в зимнее трансферное окно.

    32-летний вратарь сборной Коста-Рики проиграл конкуренцию Тибо Куртуа и провел лишь 8 матчей во всех турнирах.

    Навас был расстроен тем, что не попал в состав даже на ничего не решающий с турнирной точки зрения матч Лиги чемпионов с ЦСКА (0:3), но решение о будущем он планирует принять летом.

    В январе он не хочет уходить по ряду причин. В феврале Навас снова станет отцом. Семья не хочет сейчас переезжать из Мадрида, где живет с 2014 года.

    Кроме того, сейчас у Наваса, по сути, нет вариантов в других топ-клубах, где бы он получал те же 5 миллионов евро, что и в «Реале», и был бы при этом основным вратарем.

    «Реал» тоже не хочет расставаться с Навасом в январе, который до конца сезона, если не произойдет никаких форс-мажоров, будет играть лишь в Кубке Испании.

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