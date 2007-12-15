«Барселона» хочет арендовать Кристенсена. Игрок согласен, «Челси» – нет

Защитник Андреас Кристенсен интересен «Барселоне».

Каталонцы ищут центрального защитника из-за проблем с коленом у .

Решение по лечению француза будет принято на следующей неделе, но в клубе полагают, что операции избежать не удастся.

уже сделала официальное предложение об аренде Кристенсена на полгода.

22-летний датчанин согласен на переход, но «Челси» не хочет обсуждать аренду. А не планирует совершать полноценный трансфер в январе.

Кристенсен в этом сезоне потерял место в основном составе лондонцев и постарается убедить клуб отпустить его.

Датчанин провел 9 матчей за , но в АПЛ на поле вышел лишь однажды.