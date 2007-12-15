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    «Барселона» хочет арендовать Кристенсена. Игрок согласен, «Челси» – нет

    Теги Челси премьер-лига Англия Барселона Ла Лига травмы возможные трансферы Самюэль Умтити Андреас Кристенсен Футбол

    Защитник «Челси» Андреас Кристенсен интересен «Барселоне».

    Каталонцы ищут центрального защитника из-за проблем с коленом у Самюэля Умтити.

    Решение по лечению француза будет принято на следующей неделе, но в клубе полагают, что операции избежать не удастся.

    «Барселона» уже сделала официальное предложение об аренде Кристенсена на полгода.

    22-летний датчанин согласен на переход, но «Челси» не хочет обсуждать аренду. А «Барселона» не планирует совершать полноценный трансфер в январе.

    Кристенсен в этом сезоне потерял место в основном составе лондонцев и постарается убедить клуб отпустить его.

    Датчанин провел 9 матчей за «Челси», но в АПЛ на поле вышел лишь однажды.

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