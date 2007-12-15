«Барселона» хочет арендовать Кристенсена. Игрок согласен, «Челси» – нет

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен интересен «Барселоне».
Каталонцы ищут центрального защитника из-за проблем с коленом у Самюэля Умтити.
Решение по лечению француза будет принято на следующей неделе, но в клубе полагают, что операции избежать не удастся.
«Барселона» уже сделала официальное предложение об аренде Кристенсена на полгода.
22-летний датчанин согласен на переход, но «Челси» не хочет обсуждать аренду. А «Барселона» не планирует совершать полноценный трансфер в январе.
Кристенсен в этом сезоне потерял место в основном составе лондонцев и постарается убедить клуб отпустить его.
Датчанин провел 9 матчей за «Челси», но в АПЛ на поле вышел лишь однажды.