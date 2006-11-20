Клубы АПЛ требуют расследовать трансфер Кристенсена в «Челси» на предмет нарушений

Клубы АПЛ хотят, чтобы лига провела расследование по трансферу защитника Андреаса Кристенсена.

На прошлой неделе в появилась информация, что лондонский клуб оформил переход 22-летнего игрока с нарушением правил.

1 июля 2012 года, в день, когда датчанин стал игроком «синих», его отец Стен получил должность скаута «Челси».

Зарплата Кристенсена-старшего составила 11 400 фунтов в месяц плюс налоги. За четыре года он заработал в общей сложности 656 640 фунтов, сохраняя при этом должность тренера вратарей .

В Англии запрещены выплаты членам семей молодых футболистов. За подобные нарушения недавно были оштрафованы и «Эвертон».

Как минимум два клуба АПЛ теперь требуют расследования в отношении «Челси». Клубу может грозить наказание в виде запрета на подписание молодых игроков.