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    Клубы АПЛ требуют расследовать трансфер Кристенсена в «Челси» на предмет нарушений

    Теги Челси премьер-лига Англия Брондбю Андреас Кристенсен Football Leaks Футбол

    Клубы АПЛ хотят, чтобы лига провела расследование по трансферу защитника «Челси» Андреаса Кристенсена.

    На прошлой неделе в Football Leaks появилась информация, что лондонский клуб оформил переход 22-летнего игрока с нарушением правил.

    1 июля 2012 года, в день, когда датчанин стал игроком «синих», его отец Стен получил должность скаута «Челси».

    Зарплата Кристенсена-старшего составила 11 400 фунтов в месяц плюс налоги. За четыре года он заработал в общей сложности 656 640 фунтов, сохраняя при этом должность тренера вратарей «Брондбю».

    В Англии запрещены выплаты членам семей молодых футболистов. За подобные нарушения недавно были оштрафованы «Ливерпуль» и «Эвертон».

    Как минимум два клуба АПЛ теперь требуют расследования в отношении «Челси». Клубу может грозить наказание в виде запрета на подписание молодых игроков.

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