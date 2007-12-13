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    Mash: Глушаков хочет перейти в «Ахмат», чтобы снизить выплаты по алиментам

    Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы светская хроника Ахмат Денис Глушаков Футбол

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков намерен перейти в «Ахмат».

    Как сообщает Mash, в распоряжении полиции оказались аудиозаписи, на которых хавбек рассказывает о своих планах на будущее.

    На них Глушаков якобы заявляет о желании перейти в «Ахмат» после окончания действия контракта со «Спартаком».

    Причиной Денис называет снижение официальных доходов и, как следствие, алиментов.

    Глушаков полагает, что в чеченском клубе ему пропишут официальную зарплату в 30 тысяч рублей, что серьезно снизит алименты жене Дениса Дарье.

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