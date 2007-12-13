Mash: Глушаков хочет перейти в «Ахмат», чтобы снизить выплаты по алиментам

Полузащитник Денис Глушаков намерен перейти в «Ахмат».

Как сообщает Mash, в распоряжении полиции оказались аудиозаписи, на которых хавбек рассказывает о своих планах на будущее.

На них Глушаков якобы заявляет о желании перейти в после окончания действия контракта со «Спартаком».

Причиной Денис называет снижение официальных доходов и, как следствие, алиментов.



Глушаков полагает, что в чеченском клубе ему пропишут официальную зарплату в 30 тысяч рублей, что серьезно снизит алименты жене Дениса Дарье.

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