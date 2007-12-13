Mash: Глушаков хочет перейти в «Ахмат», чтобы снизить выплаты по алиментам

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков намерен перейти в «Ахмат».
Как сообщает Mash, в распоряжении полиции оказались аудиозаписи, на которых хавбек рассказывает о своих планах на будущее.
На них Глушаков якобы заявляет о желании перейти в «Ахмат» после окончания действия контракта со «Спартаком».
Причиной Денис называет снижение официальных доходов и, как следствие, алиментов.
Глушаков полагает, что в чеченском клубе ему пропишут официальную зарплату в 30 тысяч рублей, что серьезно снизит алименты жене Дениса Дарье.
Глушаков общается с женой. Ребус на вечер