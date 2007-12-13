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    «Вильярреал» – «Спартак» – 2:0. Гостям нужно забивать 3 гола

    Теги Спартак Вильярреал Лига Европы Карл Токо-Экамби Сэмюэл Чуквуэзе Футбол

    Сегодня на «Эстадио де ла Серамика» в Вильярреале проходит матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы между «Вильярреалом» и «Спартаком».

    Sports.ru проводит онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Спартак».

    Вильярреал Испания – Спартак Россия 2:0 (второй тайм)
    Дата проведения
    13 декабря, 20.55, «Эстадио де ла Серамика»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 11 Чуквуэзе, 2:0 – 48 Токо-Экамби.
    ВильярреалФернандес, Альваро Гонсалес, Коста, Марио Гаспар, Руис, Форнальс, Касерес, Чуквуэзе (Касорла, 80), Хави Фуэго, Морено (Педраса, 77), Токо-Экамби (Бакка, 72).
    СпартакМаксименко, Джикия, Кутепов, Рассказов, Ломовицкий (Ташаев, 55), Мельгарехо, Глушаков, Попов, Ханни (Педро Роша, 67), Луис Адриано (Ананидзе, 74), Зе Луиш.
    Предупреждения:
    Ломовицкий (22), Альваро Гонсалес (71), Зе Луиш (85).

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