«Вильярреал» – «Спартак» – 2:0. Гостям нужно забивать 3 гола

Сегодня на «Эстадио де ла Серамика» в Вильярреале проходит матч 6-го тура группового этапа между «Вильярреалом» и «Спартаком».

Sports.ru проводит онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Спартак».

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