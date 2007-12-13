«Вильярреал» – «Спартак» – 2:0. Гостям нужно забивать 3 гола

Сегодня на «Эстадио де ла Серамика» в Вильярреале проходит матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы между «Вильярреалом» и «Спартаком».
Sports.ru проводит онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Спартак».
- Дата проведения
- 13 декабря, 20.55, «Эстадио де ла Серамика»
- Голы:
- 1:0 – 11 Чуквуэзе, 2:0 – 48 Токо-Экамби.
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Вильярреал –
Фернандес, Альваро Гонсалес, Коста, Марио Гаспар, Руис, Форнальс, Касерес, Чуквуэзе (Касорла, 80), Хави Фуэго, Морено (Педраса, 77), Токо-Экамби (Бакка, 72).
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Спартак –
Максименко, Джикия, Кутепов, Рассказов, Ломовицкий (Ташаев, 55), Мельгарехо, Глушаков, Попов, Ханни (Педро Роша, 67), Луис Адриано (Ананидзе, 74), Зе Луиш.
- Предупреждения:
- Ломовицкий (22), Альваро Гонсалес (71), Зе Луиш (85).