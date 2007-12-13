Дмитрий Тарасов: «Давайте все вместе простим Кокорина и Мамаева»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поддержал форварда Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, находящихся в СИЗО.

«Хочу выразить свою поддержку ребятам. Безусловно, эта ситуация их не красит. Так делать нельзя.

Хочу извиниться от своего имени перед теми людьми, которые в ту ночь и в то утро пострадали. Хочу принести свои извинения за этих ребят, потому что я хорошо их знаю.

Прошу дать ребятам шанс и не сажать их, дать шанс вернуться в жизнь и спорт, исправиться. Думаю, они уже все осознали. Давайте простим их все вместе», – сказал Тарасов.

Видеообращение Тарасова появилось на странице полузащитника Алана Чочиева, который проводит кампанию в поддержку Кокорина и Мамаева.

Ранее Смолов обратился к Кокорину и Мамаеву: «Все вас ждут и поддерживают. Все будет хорошо». Записали обращение и братья Миранчуки: «Пусть все будет хорошо, пацаны. Мы с вами».