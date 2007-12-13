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    Дмитрий Тарасов: «Давайте все вместе простим Кокорина и Мамаева»

    Теги Локомотив Зенит Крылья Советов Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия Краснодар Алан Чочиев Кокорин и Мамаев Футбол

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поддержал форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, находящихся в СИЗО.

    «Хочу выразить свою поддержку ребятам. Безусловно, эта ситуация их не красит. Так делать нельзя.

    Хочу извиниться от своего имени перед теми людьми, которые в ту ночь и в то утро пострадали. Хочу принести свои извинения за этих ребят, потому что я хорошо их знаю.

    Прошу дать ребятам шанс и не сажать их, дать шанс вернуться в жизнь и спорт, исправиться. Думаю, они уже все осознали. Давайте простим их все вместе», – сказал Тарасов.

    Видеообращение Тарасова появилось на странице полузащитника «Крыльев Советов» Алана Чочиева, который проводит кампанию в поддержку Кокорина и Мамаева.

    Ранее Смолов обратился к Кокорину и Мамаеву: «Все вас ждут и поддерживают. Все будет хорошо». Записали обращение и братья Миранчуки: «Пусть все будет хорошо, пацаны. Мы с вами».

     
     
     
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    Игроки Локо с нами и так же за здравый и справедливый суд! Спасибо парни 🙏🏽 @tarasov23 @smolovfedor_10 #свободукокорину

    Публикация от ⚽️ (@chochiev.9)

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