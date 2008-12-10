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    Криштиану Роналду: «В «Ювентусе» все очень отличается от «Реала», здесь мы больше семья»

    Теги Криштиану Роналду Ювентус Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Футбол

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сравнил атмосферу в клубе с той, что была в «Реале».

    «Могу сказать, что здесь лучший коллектив, частью которого я был когда-либо. Здесь мы команда.

    В других клубах некоторые игроки ощущают себя выше остальных. Здесь же все на одной волне. Мы скромны и хотим побеждать.

    Если Дибала или Манджукич не смогли забить, они все равно веселятся и смеются. Я считаю, что это прекрасно. Я вижу разницу.

    В «Реале» тоже скромные игроки, но… Здесь я чувствую это больше. Тут все очень отличается от «Реала», здесь мы больше семья.

    Прошлое осталось позади. Теперь я хочу побеждать с «Ювентусом», защищать цвета этого клуба. Остальное неважно. Если мы встретимся с «Реалом», я буду отдавать все силы.

    Новички? Видел, что пишут о Хамесе, Бэйле и Асенсио, но, откровенно говоря, «Ювентусу» не нужны новые игроки. Остальное лучше спрашивать у президента», – сказал Роналду.

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