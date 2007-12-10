Цитата Златана про Переса, Роналду и «Золотой мяч» оказалась фейком. Извините!

В сети распространилось фейковое высказывание форварда Златана Ибрагимовича о вручении «Золотого мяча» полузащитнику Луке Модричу.

Шведу приписали слова о том, что президент мадридцев оказывал влияние на выбор обладателя престижной награды на протяжении долгих лет.

Игрок «Лос-Анджелес Гэлакси» якобы произнес: «Теперь мы знаем, что это Перес соревновался с Месси за «Золотые мячи», а не Роналду».

Первоисточник шутки – болельщик «Барселоны» и пользователь твиттера Nãif.

В достоверность высказывания вместе с нами поверили также Fox Sports, каталонские издания Sport и Mundo Deportivo, британский Daily Mail, ESPN Brasil и другие.

Приносим свои извинения, друзья, что ввели вас в заблуждение.

Модрич – лучший. Его величие наконец-то признали