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    Цитата Златана про Переса, Роналду и «Золотой мяч» оказалась фейком. Извините!

    Теги Златан Ибрагимович Криштиану Роналду Ювентус МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Реал Мадрид Лионель Месси серия А Италия Ла Лига Sports.ru Лука Модрич Флорентино Перес Золотой мяч Футбол

    В сети распространилось фейковое высказывание форварда Златана Ибрагимовича о вручении «Золотого мяча» полузащитнику «Реала» Луке Модричу.

    Шведу приписали слова о том, что президент мадридцев Флорентино Перес оказывал влияние на выбор обладателя престижной награды на протяжении долгих лет.

    Игрок «Лос-Анджелес Гэлакси» якобы произнес: «Теперь мы знаем, что это Перес соревновался с Месси за «Золотые мячи», а не Роналду».

    Первоисточник шутки – болельщик «Барселоны» и пользователь твиттера Nãif.

    В достоверность высказывания вместе с нами поверили также Fox Sports, каталонские издания Sport и Mundo Deportivo, британский Daily Mail, ESPN Brasil и другие.

    Приносим свои извинения, друзья, что ввели вас в заблуждение.

    Модрич – лучший. Его величие наконец-то признали

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