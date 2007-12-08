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    Только «Ливерпуль» идет без поражений в этом сезоне АПЛ. Уже 16 матчей

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

    «Ливерпуль» продолжает выступать без поражений в чемпионате Англии-2018/19.

    Команда Юргена Клоппа после 16-го тура АПЛ осталась единственной командой, которая не проигрывала.

    Сегодня «Манчестер Сити» уступил «Челси» (0:2) и прервал беспроигрышную серию на 15 матчах. У лондонцев серия закончилась в 13-м туре.

    «Ливерпуль» выиграл 13 матчей, трижды сыграл вничью и, набрав 42 очка, возглавил таблицу.

    В следующем туре, 16 декабря, «Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед».

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