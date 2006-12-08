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    «Зениту» предложили купить Караваева за 3-5 млн евро. Решение за Семаком

    Теги Зенит Сергей Семак Леонид Слуцкий высшая лига Голландия Витесс премьер-лига Россия возможные трансферы Вячеслав Караваев Футбол

    Правый защитник «Витесса» Вячеслав Караваев может перейти в «Зенит».

    Вчера руководству российского клуба предложили подписать 23-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.

    Караваева готовы продать за 3-5 миллионов евро. «Зенит» может потратить эту сумму, но решение о переходе примет главный тренер Сергей Семак, сообщает «Спорт день за днем».

    В «Зените» намерены усилить также левый фланг защиты, в клубе рассматривают на эту позицию легионера. Решение же по Караваеву примут до Нового года.

    Напомним, что Караваев – воспитанник ЦСКА. Он перешел в «Витесс» в январе из пражской «Спарты» и в этом сезоне в 20 матчах отдал две результативные передачи.

    Караваев ранее был близок к переходу в «Локомотив», но его трансфер сорвался из-за позиции главного тренера Юрия Семина.

    «Витесс», которым руководит Леонид Слуцкий, после 14 туров чемпионата Голландии идет на шестом месте.

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