«Зениту» предложили купить Караваева за 3-5 млн евро. Решение за Семаком

Правый защитник «Витесса» Вячеслав Караваев может перейти в «Зенит».
Вчера руководству российского клуба предложили подписать 23-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.
Караваева готовы продать за 3-5 миллионов евро. «Зенит» может потратить эту сумму, но решение о переходе примет главный тренер Сергей Семак, сообщает «Спорт день за днем».
В «Зените» намерены усилить также левый фланг защиты, в клубе рассматривают на эту позицию легионера. Решение же по Караваеву примут до Нового года.
Напомним, что Караваев – воспитанник ЦСКА. Он перешел в «Витесс» в январе из пражской «Спарты» и в этом сезоне в 20 матчах отдал две результативные передачи.
Караваев ранее был близок к переходу в «Локомотив», но его трансфер сорвался из-за позиции главного тренера Юрия Семина.
«Витесс», которым руководит Леонид Слуцкий, после 14 туров чемпионата Голландии идет на шестом месте.