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    «Зенит» хочет расстаться с Оздоевым зимой

    Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия возможные трансферы Магомед Оздоев Футбол

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источник в клубе.

    Вероятность ухода хавбека оценивается как высокая, так как главный тренер Сергей Семак не видит Оздоева в составе своей команды. 

    «Зенит» в январе планирует отдать 26-летнего игрока в аренду или продать. Интерес к нему проявляют команды из Турции, Бельгии и Голландии.

    В нынешнем сезоне Оздоев всего два раза сыграл в чемпионате России и в общей сложности провел на поле 20 минут.

    Трижды он выходил на замену в Лиге Европы и еще два раза появлялся в стартовом составе в Кубке России.

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