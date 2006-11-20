«Зенит» хочет расстаться с Оздоевым зимой

Полузащитник Магомед Оздоев может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источник в клубе.

Вероятность ухода хавбека оценивается как высокая, так как главный тренер не видит Оздоева в составе своей команды.

в январе планирует отдать 26-летнего игрока в аренду или продать. Интерес к нему проявляют команды из Турции, Бельгии и Голландии.

В нынешнем сезоне Оздоев всего два раза сыграл в чемпионате России и в общей сложности провел на поле 20 минут.

Трижды он выходил на замену в Лиге Европы и еще два раза появлялся в стартовом составе в Кубке России.

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