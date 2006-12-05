Уткин о Кокорине и Мамаеве в СИЗО: «Это омерзительно. Зачем их содержать в казенном месте на мои чертовы налоги?»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда оставить нападающего Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева под стражей в СИЗО до 8 февраля

«Что ж, Кокорину и компании продлили СИЗО. По-моему, это омерзительно.

Я напомню, что речь идет сейчас не о наказании. А о мере пресечения. Не понимаю я, во-первых, как в таком простом и очевидном деле можно не разобраться за два месяца. Допускаю бюрократию и волокиту, но совершенно очевидно, что с обвиняемыми никаких следственных действий уже не будет.

Говорить о том, что они скроются, просто смешно. У обоих миллионные контракты, которые они рассчитывают сохранить.

О воздействии на следствие говорить просто позорно, потому что у всех фигурантов, конечно, есть потенциальные заступники. Но деятельность этих заступников вообще никак не ограничена содержанием этих несчастных идиотов под стражей.

Я не понимаю, зачем их нужно содержать под казенной охраной в казенном месте на мои чертовы налоги из-за того, что огромные по численности и полномочиям органы правопорядка и правосудия не могут или работать быстрей и эффективней, или не могут обеспечить контроль за двумя бездельниками иначе как в Бутырке.

Я очень не удовлетворен тем, как вы прожираете мои налоги, дармоеды», – написал Уткин.

Кокорин и Мамаев останутся в СИЗО – возможно, даже до апреля

Новый суд: Кокорин и Мамаев остаются в СИЗО до 8 февраля