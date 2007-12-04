Лука Модрич: «Обменял бы «Золотой мяч» на победу на ЧМ»

Полузащитник Лука Модрич поделился эмоциями от завоевания «Золотого мяча».

– Куда поставите приз?

– Думаю, первые несколько дней он будет у кровати. А потом найду место получше, где и выставлю его.

– Если бы у вас был выбор: победа на ЧМ или мяч», что бы вы выбрали?

– Чемпионат мира. Сто процентов. Я всегда говорил, что командные трофеи намного важнее. И я всегда буду командным игроком, а не индивидуалом. ЧМ был важен для Хорватии. Но, к сожалению, я не смог привести команду к победе.

«Золотой мяч» мне тоже нравится. Это хороший приз. Но если бы у меня был выбор, я бы предпочел Кубок мира.

– Победа над Гризманном и Мбаппе – это месть за ЧМ?

– Не думаю об этом. Я просто рад, что добился признания. Этот год был для меня особенным, и это отметили. Я счастлив. Это точно никакое не противостояние.

– А чем для вас является то, что вы опередили Криштиану?

– Победа в голосовании за «Золотой мяч» вызывает исключительные чувства. И все. Не потому, что я опередил Криштиану. Этот год выдался для меня феноменальным во всех аспектах – командно, лично. Хочу поблагодарить всех, кто голосовал за меня, – сказал Модрич.

Модрич – лучший игрок мира. Его величие наконец-то признали

«Золотой мяч» – у Модрича. Это был его год