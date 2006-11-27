Евгений Гинер: «Бабушка учила – продается все, кроме чести и совести. ЦСКА я не продаю»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о бюджете клуба и заявил, что не собирается продавать команду.

- Остался ли прежним – около 65 миллионов долларов – бюджет ЦСКА на сезон?

– Да, конечно. Может, чуть-чуть изменился. Но если чуть упала зарплатная ведомость, расходы по стадиону это компенсировали.

- Как ЦСКА строит финансово-хозяйственную деятельность и зарабатывает?

– Большого спонсора никто не утвердит. никогда не признает 100 миллионов долларов за надпись на груди, учитывая рейтинг наших команд. Вы не пройдете финансовый фэйр-плей и не сертифицируетесь, и смысла в ваших успехах в чемпионате не будет – в Лигу чемпионов вас никто не пустит.

В основном в российском футболе, к сожалению, почти нет денег от телевидения. А это минимум 30-35 процентов от бюджета клуба. Мы подтягиваем на серьезный для России (не Европы) уровень билетной программы, продажу атрибутики, прочие вещи.

Призовые деньги от и какие-то от премьер-лиги идут в бюджет и помогают.

- Постоянно есть слухи о продаже ЦСКА.

– Я с первого дня не обращал внимания на эти слухи. Ну, хорошо, (пишут, что) продаю… Меня бабушка учила, что, кроме чести и совести, продается все.

Думаю, что хозяева «Манчестер Юнайтед» или «ПСЖ» не думали, утрированно, что завтра продадут клуб. А к ним пришли, назвали сумму, от которой невозможно отказаться. Я не собираюсь продавать клуб.

Если кто-то хочет быть партнером, например, если «Россети» пожелают приобрести 25 процентов акций, то почему бы не иметь хорошего партнера?

Эти деньги пойдут на клуб. И даже если не 49, а 51 процент акций, да какая разница? Сильный партнер – наверное, это всегда хорошо.

Это же бизнес в конечном итоге. Не важно, прибыльный или нет. Футбол – это еще хобби, любовь. Никто на нем бизнеса не собирается делать. И это бы пошло клубу в плюс.

И не по тому, есть у меня деньги или нет. Ни один из акционеров сейчас добавлять не может. Наверное, можно придумать схемы, но это все вилами по воде писано и белыми нитками шито.

все видит и знает, до определенного момента закрывает глаза, мы знаем, сколько наших клубов на контроле по финансовому фэйр-плей. К нам нет вопросов – и я рад.

Мы бюджет открываем, он такой, какой есть, никто под столом ничего не платит. Сказать, что продаю клуб – я не продаю. Но сказать, что партнеру был бы не рад, будет глупо, – заявил Гинер в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».