Гинер признался, что 2 года владеет компанией «Росгосстрах-Жизнь»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, что является хозяином компании «Росгосстрах-Жизнь».

57-летний бизнесмен сделал это объявление во время выступления перед коллективом 26 апреля. Гендиректор страховой компании Евгений Гуревич представил Гинера как президента «РГС Жизни».

«Уже без малого год как я президент компании. Без малого два как хозяин компании. Но не хотел, так сказать, портить ей резюме, так как с рождения я с Украины.

И такое слово модное, которое вы хорошо знаете, – комплаенс у меня не самый лучший, поэтому все время прятался, чтобы меньше знали и меньше, так сказать, на компанию нападали», – заявил Гинер.

По данным ЕГРЮЛ, 100% страховой компании принадлежит «Лайф инвесту». В ближайшее время «РГС Жизнь» может сменить название. Гинер в ходе выступления сообщил, что у компании «ребрендинг» и представил сотрудникам вывеску с названием СК «Капитал лайф».

Компания с таким названием уже существует: это бывшее «Открытие страхование жизни», которую «РГС Жизнь» купила в 2016 году. Господин Гуревич подтвердил, что «РГС Жизнь» может взять похожее название – «Капитал лайф страхование жизни».

«Но это не значит, что мы прямо сейчас побежим менять название. Мы называемся «РГС жизнь» с момента основания и уже 14 лет законно пользуемся этим брендом», – сказал гендиректор.

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