Экономист Кричевский – Бабаеву: «Протекли вы. Продажа ЦСКА – секрет Полишинеля»

Российский экономист Никита Кричевский прокомментировал слова генерального директора ЦСКА Романа Бабаева в свой адрес.

Вчера Кричевский рассказал, что владелец москвичей Евгений Гинер продал клуб. Бабаев отреагировал на эту информацию, назвав ее провокацией, а самого экономиста – другом или поклонником информатора WADA Григория Родченкова.

«Господин директор ЦСКА Роман Бабаев, Вы, видимо, человек молодой и несдержанный. Потому, находясь в Британии, наговорили для ТАСС много лишнего.

Сейчас мои юристы смотрят основания для подачи иска о защите чести и достоинства и, вероятно, найдут. Это первое.

Второе. Информация о продаже ЦСКА, предположительно, сыну британского олигарха российского происхождения прилетела не со стаей ворон, а из VIP-ложи вашего стадиона.

Так что протекли либо Вы, г-н Бабаев, либо Ваше окружение. Сведения о сделке – нынче секрет Полишинеля.

Третье. Сроки обнародования сделки, как говорят, зависят от успешности выступления клуба в конце года, то есть от двух игр с «МЮ» (1:2) и со «Спартаком».

В случае положительного результата информирование перенесут на следующий год, при неудачном исходе об этом будет объявлено до конца нынешнего года.

Наконец, четвертое. В случае подачи судебного иска против Вас и ТАСС, я намерен заявить компенсацию морального вреда в 1 (Один) миллион рублей.

Все средства, в зависимости от решения суда, я направлю в Фонд Чулпан Хаматовой «Подари жизнь». Для сведения: Хаматова, Гинер и я входим в Общественный совет «Аэрофлота».

Удачного Вам возвращения на «Аэрофлоте», г-н Бабаев», – написал Кричевский на своей странице в фэйсбуке.