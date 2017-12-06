Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Экономист Кричевский – Бабаеву: «Протекли вы. Продажа ЦСКА – секрет Полишинеля»

    Теги ЦСКА Евгений Гинер премьер-лига Россия бизнес светская хроника Роман Бабаев

    Российский экономист Никита Кричевский прокомментировал слова генерального директора ЦСКА Романа Бабаева в свой адрес.

    Вчера Кричевский рассказал, что владелец москвичей Евгений Гинер продал клуб. Бабаев отреагировал на эту информацию, назвав ее провокацией, а самого экономиста – другом или поклонником информатора WADA Григория Родченкова.

    «Господин директор ЦСКА Роман Бабаев, Вы, видимо, человек молодой и несдержанный. Потому, находясь в Британии, наговорили для ТАСС много лишнего.

    Сейчас мои юристы смотрят основания для подачи иска о защите чести и достоинства и, вероятно, найдут. Это первое.

    Второе. Информация о продаже ЦСКА, предположительно, сыну британского олигарха российского происхождения прилетела не со стаей ворон, а из VIP-ложи вашего стадиона.

    Так что протекли либо Вы, г-н Бабаев, либо Ваше окружение. Сведения о сделке – нынче секрет Полишинеля.

    Третье. Сроки обнародования сделки, как говорят, зависят от успешности выступления клуба в конце года, то есть от двух игр с «МЮ» (1:2) и со «Спартаком».

    В случае положительного результата информирование перенесут на следующий год, при неудачном исходе об этом будет объявлено до конца нынешнего года.

    Наконец, четвертое. В случае подачи судебного иска против Вас и ТАСС, я намерен заявить компенсацию морального вреда в 1 (Один) миллион рублей.

    Все средства, в зависимости от решения суда, я направлю в Фонд Чулпан Хаматовой «Подари жизнь». Для сведения: Хаматова, Гинер и я входим в Общественный совет «Аэрофлота».

    Удачного Вам возвращения на «Аэрофлоте», г-н Бабаев», – написал Кричевский на своей странице в фэйсбуке.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться