Мейвезер – самая высокооплачиваемая знаменитость мира. Месси и Роналду – в десятке

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вошли в список десяти самых высокооплачиваемых знаменитостей мира по версии издания Forbes.

Лидером рейтинга стал боксер Флойд Мейвезер-младший.

Источником его дохода стал бой с бойцом смешанных единоборств Конором МакГрегором, принесший ему 275 миллионов долларов.

Топ самых высокооплачиваемых знаменитостей мира выглядит так:

1. Флойд Мейвезер-младший – 285 млн долларов;

2. Джордж Клуни – 239 млн;

3. Кайли Дженнер – 166,5 млн;

4. Джуди Шейндлин – 147 млн;

5. Дуэйн Джонсон – 124 млн;

6. U2 – 118 млн;

7. Coldplay – 115,5 млн;

8. Лионель Месси – 111 млн;

9. Эд Ширан – 110 млн;

10. Криштиану Роналду – 108 млн;

11. Бруно Марс – 100 млн;

12. Конор МакГрегор – 99 млн;

13. Неймар – 90 млн;

17. Леброн Джеймс – 85,5 млн;

23. Роджер Федерер – 77,2 млн;

24. Стефен Карри – 76,9 млн;

43. Кевин Дюрэнт – 53,7 млн;

47. Льюис Хэмилтон – 51 млн;

51. Рассел Уэстбрук – 47,5 млн;

56. Джеймс Харден – 46,4 млн;

66. Тайгер Вудс – 43,3 млн;

69. Себастьян Феттель – 42,3 млн;

72. Рафаэль Надаль – 41,4 млн;

79. Дэмиан Лиллард – 39,2 млн;

91. Кайри Ирвинг – 36,1 млн;

93. Яннис Адетокумбо – 35,5 млн;

93. Блэйк Гриффин – 35,5 млн.