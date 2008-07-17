Мейвезер – самая высокооплачиваемая знаменитость мира. Месси и Роналду – в десятке

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вошли в список десяти самых высокооплачиваемых знаменитостей мира по версии издания Forbes.
Лидером рейтинга стал боксер Флойд Мейвезер-младший.
Источником его дохода стал бой с бойцом смешанных единоборств Конором МакГрегором, принесший ему 275 миллионов долларов.
Топ самых высокооплачиваемых знаменитостей мира выглядит так:
1. Флойд Мейвезер-младший – 285 млн долларов;
2. Джордж Клуни – 239 млн;
3. Кайли Дженнер – 166,5 млн;
4. Джуди Шейндлин – 147 млн;
5. Дуэйн Джонсон – 124 млн;
6. U2 – 118 млн;
7. Coldplay – 115,5 млн;
8. Лионель Месси – 111 млн;
9. Эд Ширан – 110 млн;
10. Криштиану Роналду – 108 млн;
11. Бруно Марс – 100 млн;
12. Конор МакГрегор – 99 млн;
13. Неймар – 90 млн;
17. Леброн Джеймс – 85,5 млн;
23. Роджер Федерер – 77,2 млн;
24. Стефен Карри – 76,9 млн;
43. Кевин Дюрэнт – 53,7 млн;
47. Льюис Хэмилтон – 51 млн;
51. Рассел Уэстбрук – 47,5 млн;
56. Джеймс Харден – 46,4 млн;
66. Тайгер Вудс – 43,3 млн;
69. Себастьян Феттель – 42,3 млн;
72. Рафаэль Надаль – 41,4 млн;
79. Дэмиан Лиллард – 39,2 млн;
91. Кайри Ирвинг – 36,1 млн;
93. Яннис Адетокумбо – 35,5 млн;
93. Блэйк Гриффин – 35,5 млн.