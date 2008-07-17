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    Мейвезер – самая высокооплачиваемая знаменитость мира. Месси и Роналду – в десятке

    Теги ПСЖ Льюис Хэмилтон Флойд Мэйвезер-младший Криштиану Роналду рейтинги Ювентус Бостон Леброн Джеймс Детройт Голден Стэйт Хьюстон Лейкерс Милуоки Портленд Барселона Лионель Месси Роджер Федерер Рафаэль Надаль рейтинги бизнес Кевин Дюрэнт Себастьян Феттель Тайгер Вудс Неймар Расселл Уэстбрук Оклахома-Сити Блэйк Гриффин Стефен Карри Джеймс Харден Кайри Ирвинг Дэмиан Лиллард Яннис Адетокумбо Конор МакГрегор Футбол

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вошли в список десяти самых высокооплачиваемых знаменитостей мира по версии издания Forbes.

    Лидером рейтинга стал боксер Флойд Мейвезер-младший.

    Источником его дохода стал бой с бойцом смешанных единоборств Конором МакГрегором, принесший ему 275 миллионов долларов.

    Топ самых высокооплачиваемых знаменитостей мира выглядит так:

    1. Флойд Мейвезер-младший – 285 млн долларов;

    2. Джордж Клуни – 239 млн;

    3. Кайли Дженнер – 166,5 млн;

    4. Джуди Шейндлин – 147 млн;

    5. Дуэйн Джонсон – 124 млн;

    6. U2 – 118 млн;

    7. Coldplay – 115,5 млн;

    8. Лионель Месси – 111 млн;

    9. Эд Ширан – 110 млн;

    10. Криштиану Роналду – 108 млн;

    11. Бруно Марс – 100 млн;

    12. Конор МакГрегор – 99 млн;

    13. Неймар – 90 млн;

    17. Леброн Джеймс – 85,5 млн;

    23. Роджер Федерер – 77,2 млн;

    24. Стефен Карри – 76,9 млн;

    43. Кевин Дюрэнт – 53,7 млн;

    47. Льюис Хэмилтон – 51 млн;

    51. Рассел Уэстбрук – 47,5 млн;

    56. Джеймс Харден – 46,4 млн;

    66. Тайгер Вудс – 43,3 млн;

    69. Себастьян Феттель – 42,3 млн;

    72. Рафаэль Надаль – 41,4 млн;

    79. Дэмиан Лиллард – 39,2 млн;

    91. Кайри Ирвинг – 36,1 млн;

    93. Яннис Адетокумбо – 35,5 млн;

    93. Блэйк Гриффин – 35,5 млн.

    ТЕСТ: Есть ли на карте России деревня Жиру, река Салах, агентство «Роналду» и компания «Неймар»?

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