Прядкин о новом контракте с «Матч ТВ»: «В рублях сумма выросла почти в четыре раза»

Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мыслями об условиях контракта с , заключенного несколько месяцев назад.

– Контракт по сравнению с предыдущим вырос ненамного. Но было бы несправедливо говорить, что цена не менялась. Если сравнивать с первым контрактом, который мы заключали еще с «НТВ-Плюс» в 2007-м, то в рублях сумма выросла почти в четыре раза.

Что касается нового соглашения – я уверен, мы не ошиблись. Дмитрий Чернышенко, кстати, тоже сказал мне недавно: выбрали правильную модель.

Вы помните, что у нас была дочерняя структура – , занимавшаяся развитием платного телевидения? На пике у нее было около 500 тысяч подписчиков. Мы закрыли «Лигу-ТВ», передали все новому каналу «Матч ТВ» совместно с «НТВ-Плюс». Платная подписка снизилась до 67 тысяч, потому что 5-6 матчей тура транслировали в открытом доступе. Сейчас подписали новый контракт, и за два месяца платные каналы набрали около 400 тысяч подписчиков.

При этом контракт с «Матч ТВ» предусматривает кое-что еще кроме положенных по нему гарантированных выплат. Если доходы, полученные вещателем, превысят заложенную в нем сумму, полученные дополнительные доходы делятся между каналом и лигой в определенной пропорции, которая сильно в пользу лиги.

– Тенденция к превышению есть?

– Я бы не стал сейчас делать выводы. Мы начали движение, договорились, что работаем по этой модели. Прошло два месяца, и мы пока довольны промежуточными результатами.

Иначе в футболе не получается. Ни в одном чемпионате нет такой практики, чтобы бесплатно показывали почти все матчи. Если не развивать платное телевидение, все, кто сидит на бюджетных деньгах, так и будут на них сидеть.

– Но считается, что у нас не готовы платить за просмотр футбола.

– Не готовы платить 200 руб. за матч ЦСКА – «Спартак»? Понимаете, это больше психология. Давайте вспомним: лет десять назад все игры, музыку скачивали бесплатно. Сейчас, согласитесь, другая ситуация. Платный контент вошел в нашу жизнь. Главное, чтобы сервис удобный был, – ответил Прядкин.

РФПЛ будет получать 1,7 млрд рублей в год по контракту с «Матч ТВ»