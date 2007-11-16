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    Станислав Черчесов: «Должны были более агрессивно начать игру, но, видимо, с чемпионата России не перестроились»

    Теги Станислав Черчесов Сборная Германии по футболу Сборная России по футболу товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Футбол

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги контрольного матча с Германией (0:3).

    – Если честно, грустные вопросы задавать не хочется.

    – Не задавайте.

    – Как вы воспринимаете игру?

    – Естественно, мы недовольны. В первом тайме, пока мы входили в игру, немцы намного быстрее и качественнее играли, поэтому мы пропустили гол. Потом тяжело приходили в себя – нам еще забили.

    В перерыве сделали какие-то перестановочки, дали людям понимание, как играть, хотя мы уже после первого гола перестроились на игру в три центральных защитника, потому что было видно, что мы за ними не успеваем.

    А второй тайм был более качественный. И к воротам подходили. К сожалению, те возможности, которые мы могли сделать, до конца не доиграли и не забили. И соперник уже ничего не создал – мы стали более или менее грамотно играть. Замены помогли, мы освежили игру.

    – Говорят, что проигранные контрольные матчи дают тренеру больше пользы, чем выигранные. Это так? Есть ли польза сегодня?

    – Если так, то мы рады. На самом деле проигрывать-то не хочется. Мы хотели показать другую игру, и не спрашивайте меня, пожалуйста, почему кого-то не было, кто травмирован и еще что-то. Это нам абсолютно ни о чем не говорит.

    Мы должны были более агрессивно начать игру. Но, видимо, с чемпионата России не перестроились.

    – Пять потерь в составе у нас – это пять ведущих игроков, пять потерь у немцев – это не влияет на качество игры. Это данность, с которой приходится существовать?

    – Я бы не сказал. У них, наверное, тоже кое-какие моменты меняются.

    Иногда сложно сказать, в чем причина такого начала – из-за того ли, что мы таким составом не играли, долго привыкали, пока вошли в игру. Такой вопрос есть, на него надо ответить, что быть объективным.

    Я пока голы не смотрел, ничего не смотрел. Надо спокойно проанализировать. И футболистам пару слов сказал, завтра спокойно переговорим и будем готовиться к официальному матчу.

    – Стоит ли этот матч проецировать на игру со Швецией?

    – Честно говоря, мы совершенно по-другому планировали играть. Но игра нас заставила и систему поменять, и замены какие-то сделать, которые не планировали в свете следующей игры.

    Мы смотрели игру и принимали те решения, которые нам игра подсказывала. Про Швецию мы начнем... Я уже сказал, что подготовка начнется не завтра-послезавтра, а вот с этой секунды.

    – Болеем за сборную.

    – Спасибо огромное. Кстати, было много болельщиков, мы их слышали. Спасибо за поддержку, – сказал тренер в эфире телеканала «Матч ТВ».

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