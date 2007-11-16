Станислав Черчесов: «Должны были более агрессивно начать игру, но, видимо, с чемпионата России не перестроились»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги контрольного матча с Германией (0:3).

– Если честно, грустные вопросы задавать не хочется.

– Не задавайте.

– Как вы воспринимаете игру?

– Естественно, мы недовольны. В первом тайме, пока мы входили в игру, немцы намного быстрее и качественнее играли, поэтому мы пропустили гол. Потом тяжело приходили в себя – нам еще забили.

В перерыве сделали какие-то перестановочки, дали людям понимание, как играть, хотя мы уже после первого гола перестроились на игру в три центральных защитника, потому что было видно, что мы за ними не успеваем.

А второй тайм был более качественный. И к воротам подходили. К сожалению, те возможности, которые мы могли сделать, до конца не доиграли и не забили. И соперник уже ничего не создал – мы стали более или менее грамотно играть. Замены помогли, мы освежили игру.

– Говорят, что проигранные контрольные матчи дают тренеру больше пользы, чем выигранные. Это так? Есть ли польза сегодня?

– Если так, то мы рады. На самом деле проигрывать-то не хочется. Мы хотели показать другую игру, и не спрашивайте меня, пожалуйста, почему кого-то не было, кто травмирован и еще что-то. Это нам абсолютно ни о чем не говорит.

Мы должны были более агрессивно начать игру. Но, видимо, с чемпионата России не перестроились.

– Пять потерь в составе у нас – это пять ведущих игроков, пять потерь у немцев – это не влияет на качество игры. Это данность, с которой приходится существовать?

– Я бы не сказал. У них, наверное, тоже кое-какие моменты меняются.

Иногда сложно сказать, в чем причина такого начала – из-за того ли, что мы таким составом не играли, долго привыкали, пока вошли в игру. Такой вопрос есть, на него надо ответить, что быть объективным.

Я пока голы не смотрел, ничего не смотрел. Надо спокойно проанализировать. И футболистам пару слов сказал, завтра спокойно переговорим и будем готовиться к официальному матчу.

– Стоит ли этот матч проецировать на игру со Швецией?

– Честно говоря, мы совершенно по-другому планировали играть. Но игра нас заставила и систему поменять, и замены какие-то сделать, которые не планировали в свете следующей игры.

Мы смотрели игру и принимали те решения, которые нам игра подсказывала. Про Швецию мы начнем... Я уже сказал, что подготовка начнется не завтра-послезавтра, а вот с этой секунды.

– Болеем за сборную.

– Спасибо огромное. Кстати, было много болельщиков, мы их слышали. Спасибо за поддержку, – сказал тренер в эфире телеканала .