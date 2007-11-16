Станислав Черчесов: «В перерыве я не кричал. При 0:3 игроки требуют не критики, а помощи»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение в товарищеском матче от Германии (0:3).

– Можно ли было таким составом сыграть лучше? И если 0:3 с Уругваем помогли стать лучше, как эти 0:3 помогут стать сильнее?

– Я уже и до игры сказал – не спрашивайте про травмированных. Это рабочая ситуация, мы на нее не реагируем. Вне зависимости от того, кто на поле. Во втором тайме мы это показали.

Но почему-то мы вышли с первых минут и по какой-то причине не были готовы к тем скоростям, которые предложили немцы. Хотя и вчера, и сегодня на установке говорили. Какая-то сыгранность нужна, но поражение есть поражение, и мы не ищем оправданий. Надо сделать анализ и двигаться дальше.

– Что было сказано в перерыве, что во второй 45-минутке команда преобразилась?

– Если вы думаете, что я кричал, то это не так. При 0:3 игроки требуют не критики, потому что сами знают, что плохо сыграли первый тайм, а помощи, как взаимодействовать. Мы им это подсказали, и в какой-то мере это помогло, – сказал Черчесов.