Фанаты сборной Германии закидали Рауша бумагой при подаче углового

Болельщики сборной Германии бросали посторонние предметы в защитника сборной России Константина Рауша по ходу товарищеского матча (3:0, перерыв).

Рауш сегодня исполняет стандарты у россиян. На последней минуте первого тайма он отправился подавать угловой.

Фанаты в закидали 28-летнего футболиста бумажными комками и самолетиками, сделанными из бумаги, которая использовалась болельщиками во время перфоманса перед игрой.

Напомним, что Рауш родился в Томской области в семье российских немцев. Когда ему было шесть лет, семья эмигрировала в Германию.

С 2008 по 2018 год Рауш играл за немецкие клубы и молодежные сборные Германии разных возрастов. Перед ЧМ-2018 он перешел в и стал играть за сборную России.

Фото: кадр из трансляции на канале «Матч Премьер»

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры.