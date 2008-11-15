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    Фанаты сборной Германии закидали Рауша бумагой при подаче углового

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    Болельщики сборной Германии бросали посторонние предметы в защитника сборной России Константина Рауша по ходу товарищеского матча (3:0, перерыв).

    Рауш сегодня исполняет стандарты у россиян. На последней минуте первого тайма он отправился подавать угловой.

    Фанаты в Лейпциге закидали 28-летнего футболиста бумажными комками и самолетиками, сделанными из бумаги, которая использовалась болельщиками во время перфоманса перед игрой.

    Напомним, что Рауш родился в Томской области в семье российских немцев. Когда ему было шесть лет, семья эмигрировала в Германию.

    С 2008 по 2018 год Рауш играл за немецкие клубы и молодежные сборные Германии разных возрастов. Перед ЧМ-2018 он перешел в «Динамо» и стал играть за сборную России.

    Фото: кадр из трансляции на канале «Матч Премьер»

    Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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