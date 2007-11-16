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    Адвокат: «Кержаков избил жену и перевел ей 4 млн долларов, чтобы загладить вину»

    Теги Александр Кержаков светская хроника происшествия Футбол

    Александр Добровинский, адвокат жены Александра Кержакова Миланы, рассказал о том, что бывший форвард «Зенита» бил его клиентку.

    Добровинский сообщил, что собрал достаточно доказательств аморального поведения Кержакова, которые представит в суде.

    «Я рассказал о том, как он избил Милану, когда она уличила его в изменах. Это было в Цюрихе.

    Чтобы загладить свою вину, поскольку он очень боялся папы Миланы, Александр перевел на ее счет 4 миллиона долларов.

    Кстати, на протяжении всей семейной жизни он регулярно пользовался связями отца, просил высокие должности. А спустя всего месяц после его смерти и рождения их сына Кержаков бросил Милану в тяжелейшей ситуации. Что наталкивает меня на мысль, что с его стороны это был брак по расчету.

    Путем шантажа он стал требовать деньги обратно, и половину сумму Милана ему вернула. Всеми доказательствами его немужских поступков мы располагаем, а также и тем, что он дестабилизировал ее моральное состояние», – заявил Добровинский.

    В прошлом месяце суд принял сторону супруги экс-футболиста и обязал его вернуть сына Тюльпановой. Кержаков попросил провести психиатрическую экспертизу жены.

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