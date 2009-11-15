Сергей Прядкин: «Возможно, не стоит цепляться за спортивный принцип, выдавая лицензии для участия в РПЛ»

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался о том, как будет формироваться состав участников лиги.

– Со следующего сезона РПЛ будет участвовать в лицензировании клубов. Это решение поддержал РФС. Без положительного заключения лиги лицензии на участие в чемпионате выдаваться не будут.

До сих пор у нас не было никаких рычагов в этом вопросе. Все решения по лицензированию принимал РФС.

Что касается «Анжи» – честно говоря, я не предполагал, что так будет. Когда Сулейман Керимов в 2013 году уходил из «Анжи», он говорил, что сохранит частичное финансирование. Так и есть. Другое дело, что эти деньги – так решил Керимов – выделяются только на содержание академии «Анжи», на зарплаты игрокам их не потратишь. Но это тоже существенная поддержка.

Однако все это не отменяет того, что надо менять критерии лицензирования. Иначе качественный продукт не создать.

С нового сезона критерии лицензирования будут ужесточены, и клубы об этом знают. Более того, если бы они действовали сейчас, некоторые, например «Енисей», вообще не прошли бы лицензирование.

Стадион в Красноярске не был готов к старту сезона. Я обсуждал с руководством «Енисея» возможность временно перебраться на новую арену в Екатеринбурге. Оттуда пошла бы куда более качественная телекартинка. Но они отказались, решили играть в Тюмени. Думаю, просто не хотели платить за аренду стадиона в Екатеринбурге. Она значительно выше

– Какие изменения необходимы?

– Возможно, не стоит жестко цепляться за спортивный принцип при выдаче лицензий для участия в РПЛ. Вспомните, как в лиге появился «Краснодар». В 2010 году он был лишь пятым в ФНЛ. Но мы краснодарцев приняли, и никто об этом не пожалел, думаю. Если у клуба есть необходимая инфраструктура, академия, гарантии финансирования, программа развития, грамотные управленцы, если болельщики идут на трибуны, то почему бы не принять его в лигу?

– Похоже на предложение закрыть лигу по образцу североамериканских.

– Об этом рано говорить, но, возможно, следующий шаг будет направлен – нет, не на то, чтобы закрыться совсем, это нельзя сделать, не нарушая регламентов ФИФА и УЕФА, а на то, чтобы, скажем так, не открывать двери всем подряд. Думаю, мы получим поддержку со стороны клубов. Иначе качественный продукт не создать, – ответил Прядкин.