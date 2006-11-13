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    РПЛ хочет внедрить видеоповторы со следующего сезона

    Теги Сергей Прядкин премьер-лига Россия видеоповторы РПЛ Футбол

    РПЛ провела встречу главных тренеров и руководителей клубов чемпионата России.

    На ней обсудили принципы формирования календаря сезона. Также президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о порядке внедрения системы видеоповторов. Планируется, что система VAR появится в премьер-лиге в следующем сезоне.

    «Чемпионат мира 2018 года оставил богатое наследие, мы видим постоянно растущий интерес к нашей любимой игре в футбол.

    Главная задача – сохранить поступательное развитие профессионального футбола в России. Уверен, что такие встречи станут традиционными», – сказал Прядкин на собрании.

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