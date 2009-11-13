Орлов про Кокорина и Мамаева: «Я в Москве встречался с одним следователем. Он сказал: «Они обязательно получат срок»

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что футболисты и Павел Мамаев могут получить тюремный срок.

Об усилении

«Я бы сейчас искал и правого, и левого защитника, и полузащитника, и нападающего.

Кокорина-то нет, на которого мы все рассчитывали. И вряд ли будет до конца чемпионата. Очевидно, что потерял футболиста Кокорина».

О деле Кокорина и Мамаева

«Сейчас все говорят, что их до 8 февраля оставляют в этой тюрьме. Четыре месяца он [Кокорин] не тренируется. Вообще не двигается. Растренированность…

С Кокориным и Мамаевым очень сложно. Я был в Москве. Встречался с разными людьми. И даже с одним следователем. Профессионалом. Он сказал: «Нет-нет, они обязательно получат срок». Поэтому надежд мало.

Хотя должен биться за то, чтобы было расследование настоящее, справедливое, чтобы не «отмазывали», как говорят, но и чтобы молва людей, которые жаждут крови... Надо рассмотреть все нюансы, как скажут профессионалы, так и будет».

Футболистам предъявлены обвинения по статьям «Хулиганство» и «Побои». Тверской суд арестовал Мамаева и Кокорина до 8 декабря 2018 года.

Не надо банить Кокорина и Мамаева в футболе. Лиге поможет не это

Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада