Футболисты «Барселоны» в среднем получают самую высокую зарплату в мире, согласно ежегодному исследованию Sporting Intelligence.

Каталонцы в 2017 году платят игрокам в среднем 6,6 миллиона фунтов в год и более 126 тысяч в неделю.

В тройку входят «ПСЖ» (6,5 млн) и (6,2). В топ-20 входят 9 клубов из Англии.

1. – 6,6 миллиона фунтов

2. «ПСЖ» – 6,5

3. – 6,2

4. – 5,2

5. «Манчестер Сити» – 5,2

6. «Бавария» – 5,2

7. «Ювентус» – 4,8

8. – 4,4

9. «Арсенал» – 4

10. «Атлетико» – 3,8

11. – 3,6

12. «Тоттенхэм» – 3,1

13. «Милан» – 3,1

14. «Вест Хэм» – 2,9

15. «Эвертон» – 2,8

16. «Боруссия» Д – 2,7

17. «Интер» – 2,6

18. «Рома» – 2,6

19. «Лестер» – 2,5

20. «Валенсия» – 2,4