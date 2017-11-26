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    «Барселона» лидирует по средней зарплате игроков (6,6 млн фунтов). «ПСЖ» и «Реал» – в тройке

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    Футболисты «Барселоны» в среднем получают самую высокую зарплату в мире, согласно ежегодному исследованию Sporting Intelligence.

    Каталонцы в 2017 году платят игрокам в среднем 6,6 миллиона фунтов в год и более 126 тысяч в неделю.

    В тройку входят «ПСЖ» (6,5 млн) и «Реал» (6,2). В топ-20 входят 9 клубов из Англии.

    1. «Барселона» – 6,6 миллиона фунтов

    2. «ПСЖ» – 6,5

    3. «Реал» – 6,2

    4. «Манчестер Юнайтед» – 5,2

    5. «Манчестер Сити» – 5,2

    6. «Бавария» – 5,2

    7. «Ювентус» – 4,8

    8. «Челси» – 4,4

    9. «Арсенал» – 4

    10. «Атлетико» – 3,8

    11. «Ливерпуль» – 3,6

    12. «Тоттенхэм» – 3,1

    13. «Милан» – 3,1

    14. «Вест Хэм» – 2,9

    15. «Эвертон» – 2,8

    16. «Боруссия» Д – 2,7

    17. «Интер» – 2,6

    18. «Рома» – 2,6

    19. «Лестер» – 2,5

    20. «Валенсия» – 2,4

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