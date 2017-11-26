«Барселона» лидирует по средней зарплате игроков (6,6 млн фунтов). «ПСЖ» и «Реал» – в тройке
Футболисты «Барселоны» в среднем получают самую высокую зарплату в мире, согласно ежегодному исследованию Sporting Intelligence.
Каталонцы в 2017 году платят игрокам в среднем 6,6 миллиона фунтов в год и более 126 тысяч в неделю.
В тройку входят «ПСЖ» (6,5 млн) и «Реал» (6,2). В топ-20 входят 9 клубов из Англии.
1. «Барселона» – 6,6 миллиона фунтов
2. «ПСЖ» – 6,5
3. «Реал» – 6,2
4. «Манчестер Юнайтед» – 5,2
5. «Манчестер Сити» – 5,2
6. «Бавария» – 5,2
7. «Ювентус» – 4,8
8. «Челси» – 4,4
9. «Арсенал» – 4
10. «Атлетико» – 3,8
11. «Ливерпуль» – 3,6
12. «Тоттенхэм» – 3,1
13. «Милан» – 3,1
14. «Вест Хэм» – 2,9
15. «Эвертон» – 2,8
16. «Боруссия» Д – 2,7
17. «Интер» – 2,6
18. «Рома» – 2,6
19. «Лестер» – 2,5
20. «Валенсия» – 2,4
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