УЕФА: «Барселона» тратит на зарплаты больше всех в мире. В первой двадцатке 9 команд из Англии

опубликовал отчет, в котором сравнила затраты европейских клубов на зарплаты.

занимает первое место в списке, каталонский клуб потратил 372 млн евро за отчетный финансовый год. Рост зарплат в каталонском клубе составил 9% по сравнению с прошлым годом. «Барселона» тратит на зарплаты в 5,2 раза больше, чем клубы примеры в среднем.

Второе место в списке занимает (321 млн евро), третье – мадридский «Реал» (307 млн евро). Примечательно, что в топ-10 вошли сразу 5 представителей АПЛ, а в топ-20 – 9 клубов из Англии, в том числе «Астон Вилла», выступающая в чемпионшипе.

Фото: официальный сайт УЕФА